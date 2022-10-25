Зеленський привітав Сунака

Президент України Володимир Зеленський привітав Ріші Сунака з офіційним призначенням на посаду прем’єр-міністра Великої Британії. Про це він написав у своєму Twitter’i.

«Вітаю Ріші Сунака зі вступом на посаду Прем’єр-міністра Великої Британії! Бажаю успішно подолати всі виклики, які сьогодні постали перед британським суспільством і світом. Готовий разом і надалі зміцнювати українсько-британське стратегічне партнерство», – відзначив Зеленський.

У вівторок, 25 жовтня, 42-річний Ріші Сунак офіційно став прем’єр-міністром Великобританії. Король Британії Чарльз ІІІ прийняв його у Букінгемському палаці й попросив сформувати уряд.

Сунак став 57 прем’єр-міністром Британії. Він є третім прем’єром за 2022 рік і увійде на Даунінг-стріт як наймолодший глава уряду за останні два століття.

Зауважимо, що Ріші Сунак обіцяв зберегти зовнішньополітичний курс експрем’єра Бориса Джонсона та «подвоїти повну підтримку України» у війні проти російських окупантів.

Влітку, борючись за прем’єрське крісло поруч із Ліз Трасс, він казав, що перший закордонний візит здійснить саме до Києва, аби таким чином виявили повну підтримку українцям.

Що відомо про Ріші Сунака?

Ріші Сунак народився 12 травня 1980 року в місті Саутгемптон на півдні Англії. Його батьки, які мають коріння в Індії, народилися в Танзанії та Кенії на сході Африки, емігрували до Британії у 1960-х.

Ріші Сунак здобув університетську освіту в Оксфорді, працював у банківській галузі, а згодом навчався у Стенфорді в США, де зустрів свою майбутню дружину Нараяну Мурті – доньку заможного індійського підприємця.

У 2015-му Сунака обрали депутатом британського парламенту від Консервативної партії. Після 2018 року він працював на кількох міністерських посадах, а з лютого 2020 до 5 липня 2022 року був міністром фінансів.

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