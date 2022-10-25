Завершення врожайного сезону в Україні: збір деяких культур впав на 40%

Станом на кінець жовтня в Україні повністю завершили збір чотирьох культур: пшениці, ячменю, гороху та ріпаку. У порівнянні з минулим роком врожай зменшився на 40%, проте дефіциту на внутрішньому ринку не буде. Про це розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в Медіацентрі «Україна».

Так, аграрії цьогоріч зібрали 19,4 млн тонн пшениці, 5,6 млн тонн ячменю, 260 тисяч тонн гороху та 1,1 млн тонн ріпаку. За словами Дениса Марчука, такі показники є на 40% нижчими від врожаю-2021.

Втім він підкреслив, що така ситуація була прогнозована через погодні умови, запізнення зі збором врожаю та втрати частини території, яку тимчасово захопили російські окупанти.

Експерти наголошують, що попри менший урожай українські аграрії зуміли запасти необхідний обсяг збіжжя для внутрішнього ринку та навіть подбати про наступний експорт.

Зараз стартував також збір кукурудзи і соняшника, який довелося відкласти через несприятливу погоду. Загалом аграрії очікують на збір 7,7 млн тонн соняшника і 30 млн тонн кукурудзи.

За даними Мінагрополітики, станом на 21 жовтня в Україні зібрали 29 млн тонн зернових та зернобобових культур, обробивши 67% площ:

п шениця (100%) намолочено 19,4 млн тонн на площі 4,7 млн га;

(100%) намолочено 19,4 млн тонн на площі 4,7 млн га; ячменю (100%) намолочено 5,6 млн тонн на площі 1,6 млн га;

(100%) намолочено 5,6 млн тонн на площі 1,6 млн га; гороху (100%) намолочено 261 тис. тонн на площі 111,5 тис. га;

(100%) намолочено 261 тис. тонн на площі 111,5 тис. га; насіння ріпаку намолочено 3,2 млн тонн на площі 1,1 млн га, (100%);

намолочено 3,2 млн тонн на площі 1,1 млн га, (100%); кукурудзи на зерно обмолочено 2,7 млн тонн на площі 528 тис. га (12%);

обмолочено 2,7 млн тонн на площі 528 тис. га (12%); гречки намолочено 141 тис. тонн на площі 104 тис. га (88%);

намолочено 141 тис. тонн на площі 104 тис. га (88%); проса намолочено 97 тис. тонн на площі 42 тис. га (93%);

намолочено 97 тис. тонн на площі 42 тис. га (93%); насіння соняшника намолочено 7 млн тонн на площі 3,2 млн га, (68%);

намолочено 7 млн тонн на площі 3,2 млн га, (68%); сої намолочено 1,9 млн тонн на площі 798 тис. га, (52%);

намолочено 1,9 млн тонн на площі 798 тис. га, (52%); цукрових буряків викопано 4,2 млн тонн на площі 89 тис. га, (49%).

Нагадаємо, станом на початок червня через війну Україна засіяла на 16% менше земель.

Зі свого боку російські окупанти не лише масово крали українське зерно, протягом літа вони цілеспрямовано обстрілювали поля з пшеницею, в тому числі запальними снарядами. Через це спалахували масштабні пожежі.

В Офісі президента говорили, що таким чином росіяни хочуть повторити Голодомор в Україні.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.