На Херсонщині окупанти знищили 200 га пшениці за добу

26 липня російські окупанти обстріляли поле озимого ячменю біля Чорнобаївки на Херсонщині. Внаслідок обстрілу згоріло 200 гектарів врожаю. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Херсонщини.

За даними поліції, матеріальні збитки через спалений врожай становлять понад 2 мільйони 600 тисяч гривень.

«Військовослужбовці рф обстріляли поле озимого ячменю неподалік с.Чорнобаївка. Внаслідок потрапляння снарядів загорілося майже 200 гектарів посівів. Врожай знищено», – йдеться в повідомленні.

Крім того, біля села Преображенка через артилерійські обстріли російськими військами сталося загоряння посівів озимого ячменю. Вигоріло 50% поля, матеріальні збитки становлять понад 600 тисяч гривень.

Як повідомляв Львівський портал, на Херсонщині російські війська цілеспрямовано знищують врожай. Через ворожі обстріли в області горять поля та ліси, а окупанти спеціально не допускають рятувальників або місцевих жителів для гасіння пожеж. Напередодні там вже вигоріло 230 гектарів пшениці.

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