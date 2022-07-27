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На Херсонщині окупанти знищили 200 га пшениці за добу

Ольга Денисяка

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26 липня російські окупанти обстріляли поле озимого ячменю біля Чорнобаївки на Херсонщині. Внаслідок обстрілу згоріло 200 гектарів врожаю. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Херсонщини.

За даними поліції, матеріальні збитки через спалений врожай становлять понад 2 мільйони 600 тисяч гривень.

«Військовослужбовці рф обстріляли поле озимого ячменю неподалік с.Чорнобаївка. Внаслідок потрапляння снарядів загорілося майже 200 гектарів посівів. Врожай знищено», – йдеться в повідомленні.

Крім того, біля села Преображенка через артилерійські обстріли російськими військами сталося загоряння посівів озимого ячменю. Вигоріло 50% поля, матеріальні збитки становлять понад 600 тисяч гривень.

Як повідомляв Львівський портал, на Херсонщині російські війська цілеспрямовано знищують врожай. Через ворожі обстріли в області горять поля та ліси, а окупанти спеціально не допускають рятувальників або місцевих жителів для гасіння пожеж. Напередодні там вже вигоріло 230 гектарів пшениці.

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