Оновлення зупинки у Садового назвали «транспортним хабом»

На перехресті вулиць Чупринки – Бандери взялись оновити зупинку громадського транспорту. Тут проведуть благоустрій, встановлять нові зупинки і лавки, велосипедну і самокатну станції. Все це у Львівській міськраді називають «транспортним хабом». Про це повідомляє Львівський портал.

Йдеться про зупинку громадського транспорту біля Органного залу на перетині вулиць Чупринки – Бандери. Тут є невелика занедбана територія з МАФами, яку небайдужі львів’яни пропонували перетворити у громадський простір ще у 2019 році.

Ось як виглядала ця зупинка у 2015 році:

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Так вона виглядає станом на жовтень 2022-го:

Втім взятись за оновлення цієї території у Ратуші взялись лише тепер і свій проєкт назвали «транспортним хабом». Як повідомляє пресслужба мерії, його розробило ЛКП «Інститут просторового розвитку», підрядник – ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», який вже почав підготовчі роботи.

Що ж передбачає цей «транспортний хаб»? Тут повністю замінять покриття, встановлять нові 30-метрові зупинки, станції прокату велосипедів та самокатів, а також облаштують невеликий громадський простір із лавками та питним фонтаном.

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Крім того, неподалік зупинки у паркувальних слотах можна буде зарядити електроавто.

«Відтак площа між зупинками стане значно зручнішою, аби пересісти з одного виду транспорту на інший», – кажуть у Львівській міськраді.

До кінця цього року тут планують демонтувати покриття, облаштувати мережі електропостачання та замостити територію. Встановлювати вуличні меблі і висаджувати дерева будуть уже у 2023-му.

У скільки Львову обійдеться проєкт «транспортного хабу», у мерії не кажуть.

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Візуалізація: ЛМР