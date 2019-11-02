Біля зупинки на перетині вулиць Бандери – Чупринки пропонують облаштувати громадський простір

Львів’янка Анжеліка Зозуля пропонує занедбану територію між зупинками громадського транспорту на перетині вулиць Бандери – Чупринки перетворити у громадський простір із зеленню. Відповідний проєкт вона подала на Громадський бюджет Львова, повідомляє Львівський портал.

На перетині вулиць Бандери – Чупринки сьогодні знаходяться відразу три зупинки громадського транспорту. Територія між два із них є досить занедбаною та заставленою МАФами. Відтак Анжеліка Зозуля пропонує коштом міста перетворити цю територію у зелену зону та облаштувати громадський простір.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Проєкт благоустрою дозволить не тільки зменшити температурну вразливість простору, а стане початком розбудови у його межах комфортної, естетичної та зеленої зони відпочинку, вільної від систематичного захаращення сміттям, неприємних запахів та скупчення осіб зі схильністю до вживання алко- та наркотичних речовин», – наголошує львів’янка.

Вартість реалізації проєкту становить 186 960 гривень. Всі небайдужі, які підтримують таку ідею, можуть проголосувати за цим посиланням.

Нагадаємо, від п’ятниці, 1 листопада, у Львові стартувало голосування за проєкти Громадського бюджету. Триватиме воно до 15 листопада. Детальніше про те, яким чином можна віддати свій голос, читайтет тут.