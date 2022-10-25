На війні загинув боєць львівської «вісімдесятки» Тарас Подібка

У середу, 26 жовтня, Львів проведе в останню путь ще одного свого захисника – бійця 80 окремої десантно-штурмової бригади Тараса Подібку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

40-річний львів’янин Тарас Подібка був учасником АТО, з початку повномасштабного вторгнення РФ повернувся до лав львівської «вісімдесятки». Загинув у бою з російськими окупантами 21 жовтня.

Поховають воїна на Личаківському кладовищі. Чин похорону відбудеться 26 жовтня об 11:00 год. у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11), об 11:30 год. – міська церемонія прощання на площі Ринок.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм – пл. Катедральна – пл. Ринок – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

На будівлях вздовж маршруту колони вивісять синьо-жовті прапори з жалобною стрічкою.

Інформаційна довідка про Героя

Тарас Подібка (06.06.1982 – 21.10.2022) навчався у СЗШ №54, закінчив Львівське вище професійне училище комп’ютерних технологій та будівництва. Вищу освіту здобув в Українській академії друкарства за спеціальністю «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва».

Після завершення навчання проходив військову службу у лавах Окремого президентського полку імені гетьмана Богдана Хмельницького.

У мирний час працював електромонтажником у Споживчому товаристві «Міські інформаційні системи». Із 2009 року обіймав посаду провідного інженера електрозв’язку сектора зв’язку ЛКП «Міський центр інформаційних технологій».

Учасник Антитерористичної операції у 2014-2015 роках. Боровся проти агресора у складі 80 окремої десантно-штурмової бригади. За особисту мужність був нагороджений нагрудними знаками «Учасник АТО» та «Ветеран війни».

Із початком повномасштабного вторгнення Росії повернувся до лав «вісімдесятки».

У Тараса Подібки залишилися батьки та старша сестра.

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