ЗСУ збили два вертольоти рф за пів години

Українські захисники впродовж 30 хвилин збили на Херсонщині два російські ударні вертольоти Ка-52. Про це йдеться в Телеграмі Повітряних сил ЗСУ.

24 жовтня, з 13:00 по 13:30, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділи Одеської та Херсонської зенітних ракетних бригад повітряного командування «Південь» Повітряних Сил збили два ударних вертольоти Ка-52.



Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну росія вже втратила 245 вертольотів та 270 літаків.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.