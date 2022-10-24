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ЗСУ збили два вертольоти рф за пів години

Ольга Денисяка

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Українські захисники впродовж 30 хвилин збили на Херсонщині два російські ударні вертольоти Ка-52. Про це йдеться в Телеграмі Повітряних сил ЗСУ.

24 жовтня, з 13:00 по 13:30, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділи Одеської та Херсонської зенітних ракетних бригад повітряного командування «Південь» Повітряних Сил збили два ударних вертольоти Ка-52.


Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну росія вже втратила 245 вертольотів та 270 літаків.

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