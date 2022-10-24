ЗСУ ліквідували ще майже 500 російських окупантів

За добу ЗСУ ліквідували в Україні 470 російських військових, шість танків та 11 броньовиків, повідомляє Генштаб Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого до ранку 24 жовтня становлять:

особового складу ‒ близько 67 940 осіб ліквідовано (+470),

танків ‒ 2590 одиниць (+6),

бойових броньованих машин ‒ 5295 одиниць (+11),

артилерійських систем – 1673 одиниці (+6),

РСЗВ – 375 одиниці (+1),

засоби ППО ‒ 189 одиниць (+0),

літаків – 270 одиниць (+0),

гелікоптерів – 245 одиниці (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1370 одиниця (+9),

крилаті ракети ‒ 350 одиниць (+0),

кораблі /катери ‒ 16 одиниць (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 4044 одиниця (+5),

спеціальна техніка ‒ 149 одиниць (+1).

Всі дані уточнюються.

Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену цифру загиблих російських військових. Натомість кількість поранених окупантів у рази більша.

За даними Міноборони, станом на кінець вересня загальні втрати РФ сягають 150 тисяч військових: близько 100 тисяч поранених, решта – вбиті.

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