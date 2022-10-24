СБУ опублікувала розмови очільника «Мотор Січі», які підтверджують його роботу на РФ

Спецслужби оприлюднили телефонні розмови 83-річного В’ячеслава Богуслаєва, президента АТ «Мотор Січ», які підтверджують його співпрацю з Росією. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

«Навіть після повномасштабного вторгнення агресора посадовець, який раніше неодноразово був народним депутатом від Партії регіонів, продовжував постачати двигуни та інші запчастини до російських ударних вертольотів. І тим самим фактично підтримував ворога та допомагав йому обстрілювати українські міста і села. При цьому він виправдовував напад Росії та висловлював надію, що Путін не зупинить наступ своїх військ, розмірковував про «нацистів» в Україні тощо», – кажуть в СБУ.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про затримання президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства за підозрою у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору.

За версією слідства, посадовці незаконно постачали Росії гуртові партії українських двигунів для ударних вертольотів Ка-52, Мі-28Н і Мі-8. Схему реалізовували через три країни-посередники на Близькому Сході, в Європі і Східній Азії.

Отримані двигуни росіяни масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.