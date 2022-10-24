25 жовтня Львів попрощається з Героєм Дмитром Кучинським, який загинув у бою з російськими окупантами. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Чин похорону розпочнеться об 11:00 год. у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, поховають військовослужбовця на Личаківському кладовищі. Мерія закликає долучитись до церемонії прощання та утриматися в цей час від проведення розважальних заходів та святкувань. Міська церемонія прощання з військовим на площі Ринок відбудеться об 11:30 год.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11) – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар. На будівлях вздовж маршруту колони вивісять синьо-жовті прапори з жалобною стрічкою.

Дмитро Кучинський (10.04.1972-22.10.2022).

Уродженець міста Житомир. Навчався у Загальноосвітній школі I-III ступенів №7 імені Валерія Вікторовича Бражевського. Закінчив колишнє Сумське вище артилерійське командне училище.

Під час навчання здобув звання «лейтенант». Із 1994 року проходив військову службу у лавах сучасної 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України у Львівській області.

Внаслідок передислокації військової частини у 2003 році разом із сім’єю перебрався до Львова. За час проходження військової служби отримав звання «підполковник» та став командиром самохідно-артилерійського дивізіону, яким керував із початком Антитерористичної операції на сході України.

У 2019 році вийшов на пенсію, однак, у перший день повномасштабного вторгнення, повернувся до складу 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

У Дмитра Кучинського залишилися дружина, двоє синів, мати та брат.

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