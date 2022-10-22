Над Херсонщиною збили російського «Алігатора»

У суботу, 22 жовтня, у небі над Херсонщиною українські військові збили ворожий гелікоптер Ка-52, відомий також як «Алігатор». Про це йдеться на сторінці Повітряного командування «Південь» у Facebook.

Так, близько 12:00 год. у Бериславському районі бійці зенітної ракетної одеської бригади «приземлили» ударний вертоліт окупантів Ка-52.

Зазначимо, що вартість гелікоптера Ка-52, який також називають «Алігатор», оцінюють у понад 15 мільйонів доларів.

Загалом майже за вісім місяців повномасштабної війни, яку веде РФ, ЗСУ знищили 243 російські вертольоти, 270 літаків і 1341 безпілотник. Детальніше про втрати Росії читайте за цим посиланням.

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