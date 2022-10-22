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Окупанти позбулися ще одного «Алігатора»

Наталя Дуляба

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На півдні України військові збили другий за день ворожий вертоліт Ка-52, відомий також як «Алігатор». Про це йдеться на сторінці командування Повітряних Сил у Facebook.

Ще одного ударного гелікоптера рашистів «приземлили» українські військові близько 16:00 год. Це вже другий «Алігатор», збитий протягом суботи, 22 жовтня, на півдні України.

Перший ворожий вертоліт збили о 12:00 год. у небі над Херсонщиною.

Зазначимо, що вартість гелікоптера Ка-52, який також називають «Алігатор», оцінюють у понад 15 мільйонів доларів.

Загалом майже за вісім місяців повномасштабної війни, яку веде РФ, ЗСУ знищили 243 російські вертольоти, 270 літаків і 1341 безпілотник. Детальніше про втрати Росії читайте за цим посиланням.

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