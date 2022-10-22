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Втрати Росії перевалили за 67 тисяч військових

Наталя Дуляба

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За добу російська окупаційна армія в Україні позбулася ще 320 своїх військових, одного літака, 16 дронів, 6 танків і 8 бойових броньованих машин. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого до ранку 22 жовтня становлять:

  • особового складу ‒ близько 67 070 осіб ліквідовано (+320),
  • танків ‒ 2579 одиниць (+6),
  • бойових броньованих машин ‒ 5266 одиниць (+8),
  • артилерійських систем – 1653 одиниці (+5),
  • РСЗВ – 373 одиниці (+1),
  • засоби ППО ‒ 189 одиниць (+0),
  • літаків – 270 одиниць (+1),
  • гелікоптерів – 243 одиниці (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1341 одиниця (+16),
  • крилаті ракети ‒ 329 одиниць (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 одиниць (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4021 одиниця (+15),
  • спеціальна техніка ‒ 148 одиниць (+1).

Всі дані уточнюються.

Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену цифру загиблих російських військових. Натомість кількість поранених окупантів у рази більша.

За даними Міноборони, станом на кінець вересня загальні втрати РФ сягають 150 тисяч військових: близько 100 тисяч поранених, решта – вбиті.

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