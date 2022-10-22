Окупанти покинули два села на Херсонщині, – Генштаб

Російські окупаційні війська повністю вийшли зі сіл Чкалковеі і Чарівне, а з Берислава евакуювали офіцерів та медперсонал. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, опублікованому 22 жовтня.

Окремі підрозділи окупаційних військ продовжують залишати тимчасово окуповану територію Херсонської області. При цьому вони активно мародерять та грабують місцевих жителів.

Так, за даними Генштабу, ворог повністю покинув села Чарівне та Чкалове, а з Берислава евакуював офіцерів та медперсонал.

Крім того, відомо про те, що в Херсоні російьскі загарбники взялись активно мародерити. У місцевих відбирають автомобілі та намагаються залишити місто за допомогою поромної переправи в районі Антонівського мосту.

Нагадаємо, у ранковому зведенні 22 жовтня Генштаб говорив про те, що Херсон покинула значна частина населення. А російські окупанти, що залишилися у місті, переодягаються у цивільний одяг та заселяються у залишені помешкання. Ворог готує Херсон до вуличних боїв.

Перед цим у Генштабі заявили, що основним завданням для російських окупантів зараз є зупинення наступу ЗСУ на Херсонщині.

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