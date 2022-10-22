На Харківщині російський снайпер вбив 10-річну дівчинку

Правоохоронці зафіксували черговий воєнний злочин росіян. Під час окупації Харківщини ворожий снайпер вбив 10-річну дівчинку, яка їхала в машині зі своїм дідусем. Про це Львівському порталу повідомили у Нацполіції.

Йдеться про село Новий Бурлук, яке з першого дня повномасштабного вторгнення російської федерації потрапило під окупацію. За словами місцевих мешканців, солдати російської армії поводились зухвало: оселилися у будинках селян, відібрали автомобілі, забирали домашню худобу, їжу, мародерили. І вбивали.

Жертвою російських окупантів стала 10-річна дівчинка Катя. Вона з батьками жила у Харкові, втім батьки її привезли у Новий Бурлук, бо думали, що там буде безпечніше.

25 лютого дівчинка разом зі дідусем Миколою Ківшарем поїхала в магазин за бабусею. В цей час російський снайпер прострелив їхню автівку. Куля влучила в дитину та пройшла наскрізь.

«Під час транспортування пораненої дівчинки до лікарні в Чугуїв автомобіль знову потрапив під обстріл. Дівчинка загинула, дідусь з бабусею отримали поранення. Тіло дитини чоловік ніс на руках до найближчого села. Спочатку він поховав онуку на подвір’ї власного будинку, а потім перепоховав на кладовищі», – кажуть правоохоронці.

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Крім того, поліція встановила, що 26 лютого рашисти застрелили й 40-річного жителя Нового Бурлука. Їм не сподобалося, що чоловік знімав на відео той безлад та мародерство у місцевому магазині, який вчиняли російські військові. Його вбили пострілом у голову. Загиблого поховали родичі на місцевому цвинтарі.

Правоохоронці провели ексгумацію тіл загиблих, зібрали речові докази і скерували їх на експертне дослідження.

За цими фактами відкрито кримінальні провадження за ч.2 ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі чи довічне ув’язнення.

Нагадаємо, майже за вісім місяців війни російська армія вбила в Україні 430 дітей, ще 818 малюків дістали поранення.

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