Російська армія вбила в Україні 430 дітей

Внаслідок збройної агресії Російської Федерації в Україні постраждали щонайменше 1248 дітей: 430 загинули, ще 818 малюків дістали поранення. Про це йдеться на сторінці Офісу генпрокурора України у Facebook.

Через повномасштабну збройну агресію РФ в Україні загинули 430 дітей (+1), поранення дістали 818 малюків (+1).

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 417, Харківській – 260, Київській – 116, Миколаївській – 77, Запорізькій – 69, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 57, Дніпропетровській – 31.

Ці цифри не є остаточні, оскільки кількість жертв ще встановлюють у місцях ведення активних бойових дій, на звільнених і тимчасово окупованих територіях.

Стало відомо, що внаслідок ворожих обстрілів ще 25 лютого села Новий Бурлук Харківської області загинула 10-річна дівчинка.

16 жовтня під час артобстрілів російськими військами села Кліщіївка Донецької області отримав поранення 16-річний хлопець.

Своїми щоденними бомбардуваннями та обстрілами збройні сили РФ пошкодили 2663 заклади освіти, 326 із них зруйновані повністю.

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