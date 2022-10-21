Росіяни вбили 429 дітей в Україні

Станом на ранок 21 жовтня щонайменше 1246 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації: 429 дітей загинуло та понад 817 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Про це повідомляє офіс генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 417, Харківській – 259, Київській – 116, Миколаївській – 77, Запорізькій – 69, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 57, Дніпропетровській – 31.

Стало відомо, що внаслідок обстрілу ворогом 15 березня с. Липці Харківської області загинув 5-річний хлопчик.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2663 заклади освіти. 326 з них зруйновано повністю.

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