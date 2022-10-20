На Харківщині на російській міні підірвалися рятувальники

На Харківщині співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій України підірвалися в автомобілі на ворожій міні. Є загиблі та поранені. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Так, випадок стався у середу, 19 жовтня, в Ізюмському районі Харківської області. Авто наїхало на російську міну, унаслідок чого загинули двоє рятувальників. Ще четверо – отримали поранення.

«В області все ще дуже висока мінна небезпека. Вчора в Ізюмському районі на міні підірвався автомобіль зі співробітниками ДСНС», – написав Синєгубов.

Також він додав, що лише за останню добу, 19 жовтня, піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 657 вибухонебезпечних предметів на деокупованих територіях Харківщини.