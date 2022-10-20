САП оскаржує виправдувальний вирок колишньому нардепу Колєснікову

Слідча антикорупційна прокуратура оскаржила виправдувальний вирок колишньому нардепу від опоблоку Дмитру Колєснікову, якого суд визнав не винним у тому, що він із грудня 2014 року до жовтня 2018 року отримав із державного бюджету 738,74 тис. гривень компенсації за житло, у той час, коли він володів власним помешканням у столиці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі САП.

«Прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подано до Апеляційної палати ВАКС апеляційну скаргу на вирок Вищого антикорупційного суду від 20 вересня 2022 року, яким депутата Верховної Ради VIII скликання визнано невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, у зв’язку із недоведеністю наявності в його діях складу даного кримінального правопорушення», – йдеться у повідомленні.

Прокурор САП не погоджується з рішенням суду та відстоюватиме позицію в апеляційному суді.

Як відомо, у ході досудового розслідування прокурорами САП та детективами НАБУ встановлено, що протягом грудня 2014 року – жовтня 2018 року колишній народний обранець незаконно отримав із державного бюджету 738,74 тис. гривень компенсації на витрати за винайм номеру у готелі «Київ» нібито через те, що не мав власного житла в столиці. Проте слідством встановлено, що у народного обранця було власне житло в столиці і він свідомо приховав цей факт.

САП не повідомляє ім’я народного обранця, проте за даними ЗМІ, мова про колишнього нардепа від опоблоку Дмитра Колєснікова.

Нещодавно САП вже оскаржив подібний вирок стосовно колишнього колишнього нардепа фракції «Блок Петра Порошенка» Руслана Сольвара. Колишнього парламентаря засудили до 6 років тюрми.

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