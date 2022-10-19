У приєднаних до Львова громадах з’явились власні поліцейські офіцери

Приєднані до Львова громади тепер мають своїх поліцейських офіцерів. Вони наділені більшими повноваженнями, ніж дільничні інспектори, та закріплені за конкретними населеними пунктами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Їхнє завдання – забезпечення охорони громадського порядку та профілактика злочинності на підлеглій території. Робота поліцейських офіцерів безпосередньо у громадах – спільний проєкт Львівської міської ради та Головного управління Нацполіції у Львівській області.

Сьогодні виконавчий комітет ЛМР також затвердив відповідну програму «Поліцейський офіцер громади» на 2022-2027 роки, яка передбачає співфінансування цього проєкту.

Як розповів директор департаменту міської агломерації ЛМР Юрій Лукашевський, 10 з 12 поліцейських офіцерів громад вже тестово працюють у Львівській МТГ. Загалом, приєднані до Львова громади згруповані у 4 блоки, за якими закріплені поліцейські офіцери. Так, 5 поліцейських закріплені за Винниками, Лисиничами та Підбірцями, 3 – за Дублянами і навколишніми селами, 2 – за Брюховичами і ще 2 – за Рясне-Руським та Рудно.

«Поліцейські офіцери громад мають більший спектр повноважень, аніж дільничні інспектори. Вони можуть зупиняти автомобілі, перевіряти дотримання правил дорожнього руху, виписувати штрафи. Весь робочий день вони проводять у своїй громаді: об’їжджають територію, спілкуються з людьми, слідкують за дотриманням правопорядку, виявляють та попереджають правопорушення. Поліцейські офіцери громад мають тісно працювати з місцевою владою у питаннях, до прикладу, порушення правил благоустрою, незаконної забудови, стихійної торгівлі тощо. Цей експеримент заслуговує на увагу, і є велика надія, що у наших громадах стане безпечніше», – переконаний Юрій Лукашевський.

Як додав заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області Дмитро Міхалець, поліцейські офіцери пройшли спеціальне навчання і працюють за стандартами інших країн. «Поліцейські офіцери громад – це універсальні поліцейські, які охоплюють всі напрямки роботи. Це не є просто. Але для цього вони пройшли спеціальне навчання і працюють за стандартами інших країн – як шерифи у громадах», – пояснив Дмитро Міхалець.

Поліцейські офіцери громад залишаються у штаті Головного управління Нацполіції у Львівській області, водночас вони підзвітні громаді та узгоджують свої завдання і дії з Львівською міською радою. Місто забезпечує їх офісами, канцтоварами, оргтехнікою, частково пальним тощо. Ще раніше міськрада закупила для них 6 автомобілів. Ще стільки ж машин має надати Головне управління Нацполіції у Львівській області.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на Львівщині ОТГ матимуть своїх поліцейських офіцерів.

Львівська міська рада та Головне управління Національної поліції у Львівській області підписали Меморандум, який передбачав створення 12-ти посад поліцейських офіцерів громад, які працюватимуть у приєднаних до Львова громадах.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.