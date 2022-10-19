Осінні канікули у школах Львова перенесуть

Осінні канікули у львівських школах вирішили відтермінувати. Це роблять для того, щоб діти навчались, коли надворі ще тепло, і можна частково зекономити електроенергію. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Допоки на вулиці хороша погода, будемо пропонувати нашим школам перенести на пізніше осінні канікули. Наразі маємо у місті усі умови для того, аби продовжувати повноцінне навчання і при цьому зекономити енергоносії, тому маємо використати таку можливість», – пояснює керівник управління освіти Львова Андрій Закалюк.

На які дати переносять осінні канікули наразі не повідомляється.

Як відомо, на минулих років осінні канікули у школах розпочинались наприкінці жовтня – на початку листопада.

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