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Яку погоду прогнозують Львівщині у найближчі дні

Андрій Котенський

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На Львівщині у четвер, 20 жовтня, прогнозують сонячну погоду, проте температура прогріються лише до 9 градусів тепла вдень, а на ранок п’ятниці похолодає до 1 градусу морозу, повідомляє Sinoptik.ua.

Від 21 жовтня небо Львівщини затягне хмарами, проте стане тепліше.

На вихідні очікуються незначні дощі. Вдень прогнозують 14-16 градусів тепла, а нічна температура підніметься до 7-9 градусів.

Новий тиждень розпочнеться без істотних опадів та денною температурою повітря в районі 17-19 градусів.

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