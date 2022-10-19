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На Львівщині скоротили комендантську годину

Андрій Котенський

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Відсьогодні, 19 жовтня, комендантська година на Львівщині триває на дві години менше – з 00:00 до 05:00. Про це повідомив голова Львівської військової адміністрації Максим Козицький.

Як відомо, у цей час заборонено перебувати на вулиці без спеціальних перепусток та документів, які посвідчують особу.

Нагадаємо, що через повномаштабне вторгнення РФ в Україну на Львівщині спершу ввели комендантську годину із 22.00 до 06.00.

12 квітня комендантський час скоротили на 1 годину (23:00 до 06:00 год).

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