На Львівщині скоротили комендантську годину

З 12 квітня комендантська година у Львівській області триватиме з 23:00 до 06:00 год. Про це в Телеграм заявив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Раніше час комендантської години у Львові та області був з 22:00 до 06:00 год. Відтепер обмеження запроваджуватимуться на годину пізніше, тобто з 23:00 год.

Козицький нагадав, що під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці без спеціальної перепустки та документа, що посвідчує особу.

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