РФ збільшила свою присутність у морі

Російські окупанти збільшили корабельне угруповання, попри штормові попередження. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Так, росіяни збільшили свою присутність у морі до 9 одиниць.

«Незважаючи на продовження штормової погоди, вороже корабельне угруповання збільшено до 9 одиниць, серед яких 2 ВДК та 2 надводних ракетоносії ракет типу “Калібр”», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал раніше, станом 14 жовтня на бойовому чергуванні РФ тримала 3 носії «Калібрів», серед яких один – підводний. Загальне ракетне спорядження – до 20 ракет.