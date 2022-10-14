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РФ збільшила свою присутність в Чорному морі

Анастасія Диняк

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Корабельне угруповання Росії в Чорному морі зросло до 15 одиниць. Про це повідомили в пресслужбі ОК «Південь».

Так, у Чорному морі вороже корабельне угруповання при помірному штормі зросло до 15 одиниць, які продовжують маневри вздовж південного узбережжя Криму.

Наразі на бойовому чергуванні 3 носії «Калібрів», серед яких один – підводний. Загальне ракетне спорядження – до 20 ракет.

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