РФ збільшила свою присутність в Чорному морі

Корабельне угруповання Росії в Чорному морі зросло до 15 одиниць. Про це повідомили в пресслужбі ОК «Південь».

Так, у Чорному морі вороже корабельне угруповання при помірному штормі зросло до 15 одиниць, які продовжують маневри вздовж південного узбережжя Криму.

Наразі на бойовому чергуванні 3 носії «Калібрів», серед яких один – підводний. Загальне ракетне спорядження – до 20 ракет.