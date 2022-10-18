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ПЦУ дозволила проводити Різдвяні богослужіння 25 грудня

Андрій Котенський

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Православна церква України дозволила проводити богослужіння на Різдво Христове за Новоюліанським календарем, тобто 25 грудня. Відповідне рішення прийняли під час засідання Священного Синоду Української Православної Церкви (Православної Церкви України.

«Ухвалене Рішення №19 «Про можливість звершення богослужіння на честь Різдва Христового за Новоюліанським календарем 25 грудня 2022 р», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні вже кілька років триває дискусія щодо переходу на григоріанський календар і святкування Різдва саме 25 грудня. УГКЦ та ПЦУ допускають таку зміну, але кажуть, що це станеться тоді, коли до такого рішення будуть готові й самі віряни.

Останнє соцопитування, яке проводили в Україні напередодні 2021 року показало, що 77% громадян відзначають Різдво 7 січня, 3% – 25 грудня, а ще 15% святкують обидві дати.

Тим часом більше половини львів’ян висловились за те, аби святкувати Різдво 25 грудня.

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