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Понад 70% українців святкуватимуть Різдво 7 січня, – опитування

Вероніка Рой

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77% українців цьогоріч святкуватимуть Різдво 7 січня. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

 

Згідно із результатами дослідження, 77% опитаних зазначили, що святкують Різдво 7 січня. Натомість 15% сказали, що відзначають це свято двічі, як за юліанським календарем, 7 січня, так і за григоріанським, 25 грудня.

Лише 3%  відзначають Різдво лише 25 грудня. Водночас, 5% взагалі Різдво не святкують. Найбільше тих, хто святкує Різдво у дві дати, або ж за новим стилем – у західних регіонах та у Києві.

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Крім цього 56% опитаних зазначили, що найулюбленішим серед новорічних свят для них є Різдво. 28% сказали, що це Новий рік, 6% – День Святого Миколая, 3% –  Старий Новий Рік.

Опитування проводили з 2 по 4 січня 2021 року. Аудиторіє було населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Нагадаємо, нещодавно предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що святкування Різдва Христового в один день 25 грудня в Україні можливе після того, коли до такого рішення «дозріє» Церква та віряни.

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