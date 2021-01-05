Понад 70% українців святкуватимуть Різдво 7 січня, – опитування

77% українців цьогоріч святкуватимуть Різдво 7 січня. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

Згідно із результатами дослідження, 77% опитаних зазначили, що святкують Різдво 7 січня. Натомість 15% сказали, що відзначають це свято двічі, як за юліанським календарем, 7 січня, так і за григоріанським, 25 грудня.

Лише 3% відзначають Різдво лише 25 грудня. Водночас, 5% взагалі Різдво не святкують. Найбільше тих, хто святкує Різдво у дві дати, або ж за новим стилем – у західних регіонах та у Києві.

Реклама партнерів

Крім цього 56% опитаних зазначили, що найулюбленішим серед новорічних свят для них є Різдво. 28% сказали, що це Новий рік, 6% – День Святого Миколая, 3% – Старий Новий Рік.

Опитування проводили з 2 по 4 січня 2021 року. Аудиторіє було населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Нагадаємо, нещодавно предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що святкування Різдва Христового в один день 25 грудня в Україні можливе після того, коли до такого рішення «дозріє» Церква та віряни.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook