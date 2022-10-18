McDonald’s відновив роботу у Львові

18 жовтня мережа американських ресторанів McDonald’s відновила роботу чотирьох закладів у Львові. Про це повідомляє Львівський портал.

Зранку 18 жовтня у Твіттері компанії McDonald’s повідомили про відкриття перших закладів у Львові за такими адресами:

просп. Шевченка, 7

просп. Чорновола, 12

просп. Свободи, 35

с.Сокільники, вул. Стрийська, 30​

Однак через декілька хвилин повідомлення видалили. Незважаючи на це заклади таки відкрили і львів’янин вже публікують в соцмережах фото та відео з відкритих ресторанів з чергами відвідувачів.

Нагадаємо, незабаром після початку повномасштабного вторгнення росії ресторани McDonald’s в Україні закрились на невизначений час. У компанії заявляли, що зможуть повернутися, коли це дозволятиме безпекова ситуація.

Дотепер McDonald’s виплачує своїм працівникам, а це більше 10 тисяч людей, зарплату.

У вересні у McDonald’s заявили, що розпочинають поетапне відкриття ресторанів в Україні із запуску McDelivery. 20 вересня відкрили перші ресторани в Києві. Львів став другим мстом після столиця, де мережа відновила роботу.

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Фото/відео: Телеграм-канал П’ємонт