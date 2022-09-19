McDonald’s починає відкривати ресторани в Україні

У McDonald’s заявили, що розпочинають поетапне відкриття ресторанів в Україні із запуску McDelivery. Про це повідомила у Facebook очільниця відділу комунікацій українського McDonald’s Алеся Муджирі.

20 вересня відкриються перші три ресторани в Києві. Спершу заклади працюватимуть тільки на доставку, а зали, експрес-вікна та МакДрайв відкриються у жовтні.

Зазначається, що відновлення роботи закладів у Києві та на заході України відбуватиметься поетапно протягом двох місяців.

Першими запрацює McDelivery у трьох ресторанах Києва: проспект Бажана, 3в (м. Харківська); вул. Гришка, 7 (м. Позняки); проспект Гагаріна, 2а (Дарниця).

Приблизно через тиждень відновлять роботу ще сім закладів у Києві, а згодом відкриватимуться решта ресторанів у столиці та в різних містах на заході країни.

Спершу отримати замовлення можна буде тільки через послугу McDelivery, яку забезпечує партнер McDonald’s з доставки компанія Glovo. На початку жовтня ці ресторани відкриються для відвідувачів і можна буде скористатися послугою МакДрайв та експрес-вікнами. В інших містах також запуск закладів розпочнеться з доставки, а потім гості матимуть можливість самостійно завітати до ресторанів.

«Заново відкриті ресторани працюватимуть згідно з тими ж високими стандартами якості страв, чистоти і швидкості обслуговування, що й раніше. Водночас для роботи в нових умовах McDonald’s впроваджує розширені процедури і протоколи заради безпеки працівників і клієнтів», – йдеться в повідомленні.

Ресторани працюватимуть з 09:00 до 21:00 та закриватимуться під час повітряної тривоги, щоб працівники та відвідувачі могли перейти у найближче укриття. При цьому команда оперативно видаватиме уже оплачені замовлення.

Нагадаємо, незабаром після початку повномасштабного вторгнення росії ресторани McDonald’s в Україні закрились на невизначений час. У компанії заявляли, що зможуть повернутися, коли це дозволятиме безпекова ситуація.

Дотепер McDonald’s виплачує своїм працівникам, а це більше 10 тисяч людей, зарплату.

Про вихід McDonald’s із росії за почату нею війну в Україні заговорили на початку березня. У травні компанія заявила, що остаточно виходить із ринку рф і продає свої ресторани. Згодом у росії відкрили альтернативу цим всесвітньо відомим ресторанам, назвавши мережу «Вкусно и точка».

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