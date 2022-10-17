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РФ ракетами вдарила по Вінничині

Ольга Денисяка

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17 жовтня російські військові ракетами обстріляли Вінницьку область і влучили по об’єкту критичної інфраструктури. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов у Телеграмі.

За попередньою інформацією, внаслідок удару ніхто не постраждав.

«Вінницька область знову під ракетним обстрілом. Є влучання по об’єкту критичної інфраструктури. Попередньо – без жертв», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що українські військові вранці 17 жовтня знищили 37 зі 43 дронів, які запустили війська РФ. Основний удар прийшовся саме на Київ, втім деякі дрони атакували також й Сумську і Дніпропетровську області.

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