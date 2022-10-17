Над Одещиною збили ворожий безпілотник

17 жовтня протиповітряна оборона збила над морем в Одеській області безпілотник російських окупантів. Про це йдеться у Facebook Оперативного командуваня «Південь».

«Спрямований по Одещині ворожий безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівню знищено силами протиповітряної оборони над морем», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що українські військові вранці 17 жовтня знищили 37 зі 43 дронів, які запустили війська РФ. Основний удар прийшовся саме на Київ, втім деякі дрони атакували також й Сумську і Дніпропетровську області.

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