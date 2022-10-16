У Львові прооперували жінку, в якої було уражено понад 50% печінки

Львівські медики понад 4 години оперували жінку, яка мала множинні новоутворення, які займали понад 50% її печінки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, 40-річна Олена з Одещини звернулася до спеціалістів лікарні святого Пантелеймона Першого медичного об’єднання Львова. У жінки діагностували гемангіоматоз печінки.

Одна гемангіома великих розмірів повністю заміщувала ліву частку печінки, а друга – була у правій частині органу. Об’єм ураження тканини печінки становив понад 50%.

«Складність втручання була в тому, що пухлини були розташовані саме в правій частці, де спостерігалось зрощення зі стовбуром правої печінкової вени в місці впадіння у нижню порожнисту вену. Це потребувало резекції печінки разом з судиною та обов’язковим збереженням цілісності однієї залишеної печінкової вени», – зазначають у лікарні.

Операція тривала понад чотири години та завершилась успішно. Післяопераційний етап теж пройшов без ускладнень. Тож уже на п’ятий день жінку перевели на амбулаторне лікування.