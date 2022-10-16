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На півдні України втрати співвідносяться 1 до 6,5, – Маляр

Анастасія Диняк

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Наразі співвідношення втрат українських та російських військ на півдні України становить приблизно 1 до 6,5. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook.

Так, Маляр посилається на дані командувача ОК «Південь» Андрія Ковальчука. За її словами він «розказав цікаві факти про деморалізацію підрозділів ворога на півдні та про зростаючі втрати ворога».

«Співвідношення втрат приблизно 1 до 6,5. За його словами, критична межа співвідношення втрат – 1 до 8, після якої армія противника буде психологічно “сипатись”», – зазначила Маляр.

Вона також додала, що російські окупанти вже у доволі складній ситуації на півдні, але розслаблятись ще не час.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 65 000 військових, 2 529 танків, 268 літаків та 242 гелікоптери.

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