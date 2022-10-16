Втрати РФ перевищили 65 тисяч окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 65 000 військових, 2 529 танків, 268 літаків та 242 гелікоптери. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого по 16 жовтня загальні втрати Росії становлять:
- особового складу ‒ 65 000 (+300) осіб,
- танків ‒ 2 529 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 193 (+14) од,
- артилерійських систем – 1 589 (+7) од,
- РСЗВ ‒ 365 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 186 (+0) од,
- літаків – 268 (+0) од,
- гелікоптерів – 242 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3 959 (+8) од,
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 1 224 (+14),
- Крилаті ракети – 316 (+0);
- Спеціальна техніка ‒ 143 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках.
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Анастасія Диняк