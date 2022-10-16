Втрати РФ перевищили 65 тисяч окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 65 000 військових, 2 529 танків, 268 літаків та 242 гелікоптери. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 16 жовтня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 65 000 (+300) осіб,

танків ‒ 2 529 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 193 (+14) од,

артилерійських систем – 1 589 (+7) од,

РСЗВ ‒ 365 (+0) од,

засоби ППО ‒ 186 (+0) од,

літаків – 268 (+0) од,

гелікоптерів – 242 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3 959 (+8) од,

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 1 224 (+14),

Крилаті ракети – 316 (+0);

Спеціальна техніка ‒ 143 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.