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Росіяни обстріляли 11 населених пунктів на Донеччині за добу

Ольга Денисяка

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14 жовтня війська рф здійснили 21 вогневу атаку в Донецькій області. Поліцейські фіксують наслідки російських обстрілів в 11 населених пунктах. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Нацполіції України.

Постраждали міста Авдіївка, Красногорівка, Бахмут, Торецьк, смт Очеретине, села Дружба, Карлівка, Ласточкине, Максимільянівка, Соловйове, Хромове. російські військові застосували РСЗВ «Град» та артилерію. Зруйновано та пошкоджено 30 цивільних об‘єктів, з них 26 – приватні будинки.

Близько 07:30 год. 15 жовтня російські війська вдарили по Костянтинівці, руйнувань зазнали господарчі споруди підприємства та колишня будівля профілакторію. Крім того, зафіксовано ракетні удари по місту Красногорівка та селу Максимільянівка. російські снаряди поцілили в оселі мешканців, є поранені. Артилерію окупанти накрили Бахмут. Внаслідок влучання ворожих снарядів пошкоджено 17 приватних будинків, є загиблі та поранені.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. За допомогою поліції евакуйовано ще 294 людини, з початку обов’язкової евакуації понад 23 800 осіб, серед них 3776 – діти, 1290 – люди з інвалідністю.

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