ЗСУ знищили ще 8 дронів-камікадзе

Українські військові на сході та півдні країни ліквідували ще вісім ворожих дронів-камікадзе. Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Так, у п’ятницю, 14 жовтня, Повітряні сили ЗСУ на південному та східному напрямках знищили вісім дронів-камікадзе «Shahed-136».

У відомстві уточнили, що 5 дронів збили зенітні ракетні війська Повітряних Сил і 3 – протиповітряна оборона Військово-Морських Сил Збройних Сил України.