В Україну повернули майже 100 дітей

З Росії та тимчасово окупованих територій повернули до України 96 дітей. Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Так, зусиллями Уряду та волонтерів додому вдалося повернути 96 українських дітей. У Мінреінтеграції висловили подяку усім, хто долучився до повернення дітей в Україну, зокрема, урядовим організаціям, дипломатичним установам, волонтерам, міжнародній благодійній організації SOS «Дитячі містечка».

«Ми боремося за кожного маленького українця! Адже діти – це і є наша держава, наше майбутнє. І ми обов’язково потурбуємося про те, щоб кожен з них був в безпеці й комфорті», – наголосила віцепрем’єрка Ірина Верещук.