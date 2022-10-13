Українські сили ППО збили 8 ворожих БпЛА

Підрозділи протиповітряної оборони України ліквідували вісім російських безпілотників, з них шість – «Shahed -136». Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Противник щоденно зазнає втрат. Авіація Сил оборони протягом 13 жовтня завдала 19 ударів. Підтверджено ураження понад 13 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника. Українські підрозділи протиповітряної оборони збили 8 БпЛА. Шість із них – «Shahed -136».

Ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки і 2 склади боєприпасів.

Крім того, підтверджено вогневе ураження двох ворожих військових об’єктів в районі населеного пункту Бурчак Запорізької області. Втрати окупантів уточнюються.

Представники приватних військових компаній ворога продовжують вербувати ув’язнених для війни на території України. За наявною інформацією, 11-12 жовтня, у виправній колонії №16 міста Салават республіки Башкортостан, було завербовано 385 в’язнів.

Нагадаємо, раніше голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що на окуповану частину Луганщини почали звозити нещодавно мобілізованих військових, зокрема й раніше ув’язнених.