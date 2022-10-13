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На Луганщину звозять російських засуджених

Анастасія Диняк

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На Луганщину прибувають новомобілізовані росіяни, більшість – колишні ув’язнені. Про це пише Українська правда.

Так, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що на окуповану частину Луганщини почали звозити нещодавно мобілізованих військових.

«Це ті нові мобілізовані. Це як цивільні люди, так і громадяни РФ, які відбували покарання в місцях обмеження волі, тобто зеків позвозили. І їх позвозили досить немало», – зазначив він.

Гайдай також додав, що росіяни перестали випускати цивільне населення з окупованих територій. За його словами, окупанти планують використовувати українських мешканців як живий щит для своїх бійців.

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