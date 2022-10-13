ОСТАННІ НОВИНИ

Киянин проведе 7 років за ґратами за вивезення військовозобов’язаних з України

Анастасія Диняк

|

До семи років ув’язнення засудили чоловіка, який організовував незаконний перетин кордону для військовозобов’язаних чоловіків. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, прокурори у суді довели, що 28-річний киянин організував схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України до Польщі. За 9 тисяч доларів засуджений організував поселення «клієнтів» в одному з готелів Львівщини та їх трансфер до кордону, який вона мали перейти поза пунктами пропуску.

Чоловіка визнали винним в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України ( ч. 3 ст. 332 КК України). Його засуджено до 7 років за ґратами з конфіскацією майна.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам
Анастасія ПИЖ
Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам

У той час, коли ЗСУ активно тиснуть ворога на всіх фронтах, медичні заклади країни відчувають зростаючу потребу у донорс...

Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі

На тлі заяв диктатора Путіна про анексію окупованих територій Росією Україна подала заяву на прискорений вступ до військ...

Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині
Тарас РАДЬ
Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині

Спорадично у місцевому інформаційному просторі виринають повідомлення про натужні та часто невиразні спроби завершення д...

Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні
Ольга ТКАЛЕНКО
Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні

Після успіхів Збройних сил України на Харківському напрямку та частині Луганської області Путін оголосив на Росії «частк...

всі статті
Львівський портал