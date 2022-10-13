Киянин проведе 7 років за ґратами за вивезення військовозобов’язаних з України

До семи років ув’язнення засудили чоловіка, який організовував незаконний перетин кордону для військовозобов’язаних чоловіків. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, прокурори у суді довели, що 28-річний киянин організував схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України до Польщі. За 9 тисяч доларів засуджений організував поселення «клієнтів» в одному з готелів Львівщини та їх трансфер до кордону, який вона мали перейти поза пунктами пропуску.

Чоловіка визнали винним в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України ( ч. 3 ст. 332 КК України). Його засуджено до 7 років за ґратами з конфіскацією майна.