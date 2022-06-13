У родини міністра оборони часів Януковича арештували 645 вагонів і нерухомість

У родичів колишнього міністра оборони України, які ведуть бізнес в оборонній сфері на рф, арештували активи. Про це йдеться на сторінці Офісу генпрокурора України у Facebook.

Йдеться про родичів міністра оборони у 2012-2014 роках, тобто за часів президента-втікача Віктора Януковича. У генпрокуратурі імені експосадовця не називають, однак відомо, що з 24 грудня 2012-го по 27 лютого 2014-го міністром оборони України був Павло Лєбєдєв. Зараз він перебуває у розшуку за обвинуваченням у державній зраді.

За даними слідства, в Україні досі працює низка підприємств, кінцевим бенефіціарним власником яких є родина Лєбєдєва. Фірми постачають і реалізовують товари на території російської федерації, а також виробляють обладнання для оборонно-промислового комплексу держави-агресора.

У межах кримінального провадження суд наклав арешт на майно цієї фінансово-промислової групи підприємств та їхніх власників. Так, заарештовано 30 земельних ділянок, 30 об’єктів нерухомості, у тому числі 6 цілісних майнових комплексів та корпоративні права 22 суб’єктів господарювання.

Крім того, під арешт потрапили й 645 залізничних вагонів, що належать компаніям родини ексміністра оборони, вартістю 650 млн грн. Їх уже передали в управління АРМА.

Слідство у справі триває. Кримінальне провадження було відкрито за ч.3 ст.110-2 та за ч.3 ст.191 ККУ (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та привласнення майна).

Нагадаємо, Павло Лєбєдєв втік з України під час Євромайдану ще до офіційної відставки. Був присутній у Кремлі на зібранні з нагоди початку окупації Криму росією. Влітку 2020 року його разом із Януковичем оголосили підозру у державній зраді.

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