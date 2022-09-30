РНБО внесла до санкційного списку 1300 росіян

РНБО ввела обмеження проти «тисяч прізвищ і тисяч компаній». Зокрема до списку потрапив співвласник «Альфа груп» Михайло Фрідман. Про це пише Економічна правда.

Так, президент України Володимир Зеленський заявив, що Рада нацбезпеки і оборони України ухвалила рішення про застосування санкцій до «значущих фізичних і юридичних осіб Росії».

Окрім того, секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону заявив, що у списку, зокрема, «великий пакет російських олігархів».

«Сьогодні закінчилась письмова процедура відносно санкцій, у них великий пакет російських олігархів, промислових компаній, чиновників, депутатів Держдуми РФ – там тисячі прізвищ, тисячі компаній. Ми над пакетом доволі довго працювали», – зазначив він.

За даними декількох співрозмовників Економічної правди, РНБО ухвалила рішення про санкції, які стосуються 1300 осіб, і які синхронізуються з раніше запровадженими санкціями ЄС і США.

«Синхронізація з західними санкціями вся, учасники референдумів, Медведчук і оточення, Янукович, Курченко, Дерипаска, Лєбєдєв, Фрідман. І всі олігархи, які йшли в пакеті синхронізації», – сказав співрозмовник ЕП.