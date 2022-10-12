Українські військові відбили 8 ворожих атак

На 231 добу війни російські окупанти намагаються поповнити свої втрати мобілізованими, які пройшли пришвидшену підготовку. На на півдні та сході України тривають бої, ЗСУ відбили 8 ворожих атак. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, опублікованому 12 жовтня.

Ворог намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджується на спробах зриву активних дій ЗСУ на окремих напрямках. Втім разом із тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Окупанти обстрілюють позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснюють інженерне обладнання оборони на окремих напрямках та ведуть повітряну розвідку.

Рашисти продовжують порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, закони і звичаї ведення війни, завдають ударів по критичній інфраструктурі та житлових районах. Протягом доби вони завдали три ракетні та чотири авіаційні удари, здійснили до десятка обстрілів із РСЗВ.

Ударів противника зазнали об’єкти та мирні громадяни більше десяти населених пунктів. Серед них – Малі Щербаки, Очаків, Нікополь та Мирне. В зону ураження потрапили інфраструктурні об’єкти на території Запорізької та Миколаївської областей. Для ударів агресор використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, окупанти продовжують використовувати безпілотні літальні апарати іранського виробництва Shahed-136. Десять з них було знищено силами і засобами української ППО.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. Триває комплексна перевірка Збройних Сил Республіки Білорусь із відпрацюванням навчально-бойових завдань. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування дронів Shahed-136 з території Білорусі.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Миропілля, Стукалівка, Середина Буда, Рожковичі і Павлівка Сумської області. Також ворог залучив ударні дрони;

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанськ, Стрілеча та Уди. Безпілотники задіяно для коригування вогню артилерії;

на Краматорському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Білогорівка, Греківка, Зарічне, Серебрянка, Спірне, Терни та Торське. Ворог здійснює мінування мостових переходів;

на Бахмутському напрямку противник завдавав вогневого ураження вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Майорськ, Нью-Йорк та Залізне;

на Авдіївському напрямку – з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Невельське, Первомайське, Олександропіль, Новокалинове, Мар’їнка, Пречистівка, Золота Нива та Тоненьке.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках рашисти наступальних дій не проводили. Вогневого впливу зазнали понад 20 населених пунктів. Серед них – Новосілка, Залізничне, Білогір’я, Времівка, Малинівка, Нескучне, Оріхів, Чарівне та Ольгівське.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 40 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення. Тут ворог намагається компенсувати значні втрати новими партіями мобілізованих громадян РФ, які пройшли прискорену підготовку.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Новосадове, Бахмутське, Іванград, Бахмут, Соледар, Спірне, Майорськ та Красногорівка.

«До 500 мобілізованих військовослужбовців зі складу 205 окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії вибули в зону бойових дій для поповнення втрат противника на тимчасово захоплених територіях. Характерна ознака так званого «молодого поповнення» – засоби захисту, шоломи радянського зразка і автомати АК-12, що мають дуже негативний досвід застосування», – кажуть у Генштабі.

Зауважимо, що автомат АК-12 створив концерн «Калашников» і представив на початку 2012 року. Це була принципово нова зброя, але реалізована з використанням загальної схеми і технічних рішень колишніх АК. Досвід застосування під час боїв в Україні виявився настільки негативним, що через лічені тижні реальної експлуатації було запропоновано фактично провести демодернізацію цього зразка.

Також відомо, що триває підготовка до 200 відмобілізованих військовослужбовців на базі 3 гвардійської бригади спецпризначення. У самій бригаді після участі у війні проти України кожен другий написав рапорти на звільнення або дострокове розірвання контракту.

Українська авіація за добу завдала 27 ударів. Підтверджено ураження більш як 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 10 дронів та 4 вертольоти росіян.

Ракетні війська і артилерія уразили три пункти управління, 10 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та чотири склади боєприпасів. Окрім того, в зону вогневого ураження також потрапили позиції ППО та радіоелектронної боротьби й інші військові цілі.

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