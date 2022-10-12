У парку «Знесіння» з’явився новий керівник

Регіональний ландшафтний парк «Знесіння» очолив 53-річний Тарас Микітчак. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Нового керівника парку «Знесіння» міський голова Андрій Садовий представив у середу, 12 жовтня, під час апаратної наради.

Сам Тарас Микітчак власним баченням розвитку парку: «Стратегія розвитку випливає із самої назви установи – регіональний ландшафтний парк «Знесіння». Ми будемо працювати над тим, аби поєднати у ній два напрямки: з одного боку, природоохоронну діяльність та з іншого – рекреаційну, аби вони розвивались водночас та парк відповідав призначенню своєї території у центральній частині міста. Пріоритетом для нас є безпека відвідувачів та створення мережі туристичних і атракційних локацій».

Зазначимо, що попередньою директоркою паркою «Знесіння» була Уляна Тарас, яку на цю посаду призначили у 2018 році. Конкурс на нового керівника у мерії оголосили ще торік.

Довідково:

Микітчак Тарас Ігорович народився 16 вересня 1979 року.

Освіта:

1996-2001 – Львівський національний університет імені Івана Франка, біологічний факультет.

2001-2003 – Львівський національний університет ім. Івана Франка, біологічний факультет, аспірантура на кафедрі зоології.

2005 рік – захист кандидатської дисертації «Структурна організація й збереження зоомікроценозів водних екосистем Чорногори (Українські Карпати)» (екологія, Дніпропетровський національний університет ім. Гончара).

Досвід роботи:

2004- 2006 – інженер І категорії, Інститут екології Карпат НАН України.

2006-2009 – молодший науковий співробітник, кандидат біологічних наук, Інститут екології Карпат НАН України.

2009-2010 – науковий співробітник, кандидат біологічних наук, Інститут екології Карпат НАН України.

2010-2021 – старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук, Інститут екології Карпат НАН України.

2021-2022 – заступник директора з наукової роботи, Інститут екології Карпат Національної академії наук України.

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