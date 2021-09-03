Для парку «Знесіння» у Львові шукають керівника

У Львові оголосили конкурс на зайняття вакантної посади керівника регіонального ландшафтного парку «Знесіння». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач.

«Шукаємо для «Знесіння» нового керівника. З одного боку, це має бути менеджер, який розуміє значення природо-заповідного фонду, хоче і вміє його захищати, має для цього фахові знання. З іншого – чується в силі надати другого дихання розвитку парку. Потенціал для цього більш ніж потужний», – повідомив Любомир Зубач.

Посада, за словами заступника міського голови з питань містобудування, передбачає повну зайнятість, гідну оплату праці та роботу на свіжому повітрі.

Резюме та пропозиції щодо розвитку парку просять надсилати на пошту [email protected] до 13 вересня.

Реклама партнерів

Нагадаємо, у 2018 році директор парку «Знесіння» призначили Уляну Тарас.

Парк Знесіння розташований у Личаківському районі Львова. Його плоза становить 312,1 га. Парк оголошений об’єктом природно-заповідного фонду України. Є структурним підрозділом виконавчого органу Львівської міської ради. Створений для збереження та відновлення унікального природно-історичного комплексу гряди Знесіння і прилеглих територій давніх поселень — Знесіння і Кривчиці.

На території парку розташовані: природні ландшафти, окремі цінні комплекси та об’єкти природи, історії, культури, Музей народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького тощо.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.