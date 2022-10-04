Євросоюз дасть гроші на житло для переселенців у Львові

Європейський союз та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) профінансують ремонти будівель, куди переїдуть вимушені переселенці у Львові. Йдеться про колишній диспансер на вул. Замарстинівській та житлові будинки у Брюховичах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

IFC та ЄС скерують 25 млн євро на підтримку українським містам, аби облаштувати якісне житло внутрішньо переміщеним особам. Львів стане першим містом, якому нададуть на це кошти. Про яку саме суму йдеться, наразі не уточняють.

Відомо, що за кошти Євросоюзу у Львові відремонтують 4-поверхове приміщення колишнього диспансеру на вул. Замарстинівській, 274, куди заселять тих переселенців, які потребують медичної допомоги та супроводу. Другий об’єкт, який профінансують європейці, – це модернізація ОСББ, які приймають українців у Брюховичах.

«Від початку повномасштабного вторгнення Львів став центром, осередком протистояння, місцем прихистку для людей. Сьогодні ми робимо дуже важливий крок щодо відновлення місць проживання саме для внутрішньо переміщених осіб… Ми скеруємо наші кошти та зусилля у напрямку муніципалітетів, щоб вони могли для своїх мешканців збудувати місця для проживання. Ми також підтримуватимемо бізнес, зокрема той, що був вимушений релокуватись. Основна ціль – відновлення фізичної інфраструктури. Таким чином ми стоїмо поруч із кожним українцем та з Україною загалом», – розповіла представниця Європейського Союзу в Україні Клое Алліо.

«Ми дуже раді приєднатися до зусиль міста і дуже вдячні нашим партнерам і донорам з Європейського Союзу за можливість реалізації цього проєкту… Ми підтримуємо Львів і ми дуже вражені всіма зусиллями, які доклало місто, щоб прихистити людей. Ми сподіваємося на тісну співпрацю, ми підтримували і підтримуватимемо українські міста», – відзначила регіональна менеджерка IFC в Україні та Молдові Ліса Кестнер.

У вівторок, 4 жовтня, у мерії підписали грантовий договір, який передбачає фінансову допомогу Львову в реновації будівель, щоб облаштувати там тимчасове житло для вимушено переміщених українців.

Окрім житла для переселенців, цю програму ЄС та IFC планують розширити, аби надавати підтримку медичній та транспортній галузям Львова.

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Фото: ЛМР