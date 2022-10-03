У Лимані знайшли збитий бомбардувальник росіян

Після звільнення Лиману українські військові знайшли збитий бомбардувальник ворога Су-34. Про це йдеться на сторінці Командування Повітряних сил у Facebook.

На уламках, які виявили наші військові у деокупованому Лимані, видно серійний номер літака – RF-81852. Коли приблизно ЗСУ «приземлили» російський бомбардувальник, наразі не уточняють.

«Знайдені в Лимані уламки російського бомбардувальника Су-34 раніше не потрапляли в мережу, тому це +1 до підтверджених втрат росіян», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що 1-2 жовтня українські військові знищили два ворожі вертольоти Ка-52: один – справа рук запорізької тероборони, інший збили у небі над Херсонщиною.

Загалом за повні сім місяців повномасштабної війни ЗСУ знищили 228 російських вертольотів, 266 літаків, більше 1000 дронів та низку іншої військової техніки. Детальніше читайте за цим посиланням.

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Фото: Повітряні сили