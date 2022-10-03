ОСТАННІ НОВИНИ

У Лимані знайшли збитий бомбардувальник росіян

Наталя Дуляба

|

Після звільнення Лиману українські військові знайшли збитий бомбардувальник ворога Су-34. Про це йдеться на сторінці Командування Повітряних сил у Facebook.

На уламках, які виявили наші військові у деокупованому Лимані, видно серійний номер літака – RF-81852. Коли приблизно ЗСУ «приземлили» російський бомбардувальник, наразі не уточняють.

«Знайдені в Лимані уламки російського бомбардувальника Су-34 раніше не потрапляли в мережу, тому це +1 до підтверджених втрат росіян», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що 1-2 жовтня українські військові знищили два ворожі вертольоти Ка-52: один – справа рук запорізької тероборони, інший збили у небі над Херсонщиною.

Загалом за повні сім місяців повномасштабної війни ЗСУ знищили 228 російських вертольотів, 266 літаків, більше 1000 дронів та низку іншої військової техніки. Детальніше читайте за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Повітряні сили

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі

На тлі заяв диктатора Путіна про анексію окупованих територій Росією Україна подала заяву на прискорений вступ до військ...

Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині
Тарас РАДЬ
Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині

Спорадично у місцевому інформаційному просторі виринають повідомлення про натужні та часто невиразні спроби завершення д...

Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні
Ольга ТКАЛЕНКО
Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні

Після успіхів Збройних сил України на Харківському напрямку та частині Луганської області Путін оголосив на Росії «частк...

(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати
Анастасія ДИНЯК
(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати

Після низки скандалів, коли відомих львівських активістів та волонтерів звинуватили у розкраданні гуманітарної допомоги ...

всі статті
Львівський портал