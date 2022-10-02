ОСТАННІ НОВИНИ

Бійці тероборони збили російського «Алігатора»

Наталя Дуляба

|

Військовослужбовці запорізької тероборони збили ворожий вертоліт Ка-52, відомий також як «Алігатор». Про це йдеться на сторінці бригади у Facebook.

Ще одного свого гелікоптера окупанти позбулись у суботу, 1 жовтня. «Приземлили» його бійці запорізької тероборони у своїй зоні виконання завдань. Військові кажуть, що ворожий екіпаж не вижив.

Те, як палає російський «Алігатор» зняли на відео:

Зазначимо, що вартість гелікоптера Ка-52 оцінюють у понад 15 мільйонів доларів.

Загалом за повні сім місяців повномасштабної війни ЗСУ знищили 227 російських вертольотів, 264 літаки, більше 1000 дронів та низку іншої військової техніки. Детальніше читайте за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі

На тлі заяв диктатора Путіна про анексію окупованих територій Росією Україна подала заяву на прискорений вступ до військ...

Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині
Тарас РАДЬ
Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині

Спорадично у місцевому інформаційному просторі виринають повідомлення про натужні та часто невиразні спроби завершення д...

Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні
Ольга ТКАЛЕНКО
Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні

Після успіхів Збройних сил України на Харківському напрямку та частині Луганської області Путін оголосив на Росії «частк...

(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати
Анастасія ДИНЯК
(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати

Після низки скандалів, коли відомих львівських активістів та волонтерів звинуватили у розкраданні гуманітарної допомоги ...

всі статті
Львівський портал