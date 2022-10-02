Бійці тероборони збили російського «Алігатора»

Військовослужбовці запорізької тероборони збили ворожий вертоліт Ка-52, відомий також як «Алігатор». Про це йдеться на сторінці бригади у Facebook.

Ще одного свого гелікоптера окупанти позбулись у суботу, 1 жовтня. «Приземлили» його бійці запорізької тероборони у своїй зоні виконання завдань. Військові кажуть, що ворожий екіпаж не вижив.

Те, як палає російський «Алігатор» зняли на відео:

Зазначимо, що вартість гелікоптера Ка-52 оцінюють у понад 15 мільйонів доларів.

Загалом за повні сім місяців повномасштабної війни ЗСУ знищили 227 російських вертольотів, 264 літаки, більше 1000 дронів та низку іншої військової техніки. Детальніше читайте за цим посиланням.

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