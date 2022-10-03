ЗСУ знищили ще 320 рашистів і 11 безпілотників

Протягом 2 жовтня українська армія знищила ще 320 окупантів, 16 їхніх бойових броньованих машин, вертоліт, гелікоптер і 11 безпілотників. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.
Із 24 лютого до ранку 3 жовтня втрати Росії на війні проти України становлять:
- особового складу – 60 430 осіб ліквідовано (+320);
- танків ‒ 2380 одиниць (+3);
- бойових броньованих машин ‒ 4991 одиниця (+16);
- артилерійських систем – 1405 одиниць (+0);
- РСЗВ – 338 одиниць (+1);
- засоби ППО – 176 одиниць (+0);
- літаків – 265 одиниць (+1);
- гелікоптерів – 228 одиниць (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1026 одиниць (+11);
- крилаті ракети – 246 одиниць (+0);
- кораблі /катери – 15 одиниць (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3811 одиниць (+15);
- спеціальна техніка – 131 одиниця (+0).
Найбільших втрат минулої доби ворог поніс на Краматорському та Бахмутському напрямках.
Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену цифру загиблих російських військових. Натомість кількість поранених окупантів у рази більша.
За даними Міноборони, станом на кінець вересня загальні втрати РФ сягають 150 тисяч військових: близько 100 тисяч поранених, решта – вбиті.
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Наталя Дуляба